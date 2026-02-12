Këta janë kandidatët që pritet të bëhen deputetë pas emërimit të ministrave
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e 15-të të kryesuar nga kryesuesi, Kreshnik Radoniqi, mori vendim për rekomandimin e 18 kandidatëve të radhës për deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Sipas një njoftimi për media thuhet se: "Bazuar në kërkesën e presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani të dorëzuar më 12 shkurt 2026, për të rekomanduar kandidatët e ligjshëm të radhës, për arsye se kanë dhënë dorëheqje nga pozita e deputetit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke vepruar në pajtim me nenin 112, paragrafin 4 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, rekomandon 18 kandidatët e radhës, të certifikuar në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat janë mbajtur më 28 dhjetor 2025, sipas tabelës vijuese: