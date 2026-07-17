Pas ankesave nga qytetarët, Prokuroria: Po ndërmerren veprime për cilësinë e ujit të pijshëm në Gostivar
Nga Prokuroria Themelore njoftojnë se po ndërmerren veprime në lidhje me kontrollin e cilësisë së ujit në Gostivar.
“Me urdhër të prokurorit publik po ndërmerren veprime pas një kallëzimi të paraqitur lidhur me cilësinë e ujit të pijshëm”, thonë nga Prokuroria Themelore.
Ky veprim erdhi si pasojë e shumë rasteve ku qytetarët janë paraqitur tek urgjenca e qytetit me simptoma të njejta, kryesisht vjellje dhe diarre.
Disa nga personat e prekur nga këto simptoma reaguan nëpër rrjete sociale duke thënë se nuk është helmim nga ushqimet, por dyshime mbi cilësinë e ujit të pijshëm.
Nga Komuna e as nga Ndërmarrja Komunale e ujësjellësit deri më tani nuk ka pasur asnjë sqarim për qytetarët.
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