Pas 22 vitesh, Turqia pret samitin e NATO-s - mbledh 32 vende anëtare për të menaxhuar krizat globale
Turqia do të jetë mikpritëse e Samitit të NATO-s për herë të parë pas 22 vitesh, duke mbledhur në Ankara liderët e vendeve anëtare në një periudhë të shënuar nga sfida të mëdha të sigurisë globale dhe debatet për ndarjen e barrës brenda aleancës.
Samiti i 36-të i Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s konsiderohet një takim me rëndësi të veçantë për të ardhmen e aleancës dhe arkitekturën ndërkombëtare të sigurisë.
Zyrtarët turq e përshkruajnë atë si një samit që zhvillohet në një “epokë pasigurish”, ndërsa synon të forcojë koordinimin mes aleatëve.
Ankaraja e sheh organizimin e samitit si një mundësi për të theksuar rolin e saj diplomatik dhe ndikimin në rritje brenda NATO-s, si edhe për të prezantuar kontributin e saj ushtarak, industrinë e mbrojtjes, aftësitë në menaxhimin e krizave dhe diplomacinë në nivel të lartë.
Një nga temat kryesore të diskutimit pritet të jetë ndarja e barrës mes vendeve anëtare të aleancës.
Në samit pritet të marrin pjesë liderët e 32 vendeve anëtare të NATO-s, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump, si edhe ministrat e Jashtëm dhe të Mbrojtjes.
Gjithashtu, të ftuar do të jenë edhe partnerët indo-paqësorë të aleancës – Australia, Japonia, Zelanda e Re dhe Koreja e Jugut – duke zgjeruar diskutimet mbi sfidat e sigurisë në nivel global. /Telegrafi/