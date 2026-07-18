Pamje, dronët ukrainas godasin gjigantin rus Wildberries - depot përfshihen nga flakët
Tetë persona janë vrarë dhe 62 të tjerë janë plagosur pasi dronët ukrainas goditën dy depo që i përkisnin shitësit me pakicë online më të madh në Rusi, Wildberries, sipas zyrtarëve rusë.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se sulmet kishin goditur "objekte të mëdha logjistike" të cilat ishin përdorur për të "furnizuar komponentë të sanksionuar për prodhimin e dronëve dhe pajisjet e navigimit".
Ai shtoi se Ukraina kishte goditur gjithashtu objektiva në Detin Azov, Detin e Zi dhe Krimenë e aneksuar nga Rusia.
Pamjet e publikuara nga vendi i ngjarjes tregojnë flakë dhe re tymi të zi që ngriheshin nga ndërtesa.
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Zelensky tha se operacionet e Ukrainës ishin në përgjigje të "sulmeve ruse në infrastrukturën civile”.
Wildberries shpesh përshkruhet si ekuivalenti rus i Amazon.
Grupi i bashkuar RWB, i cili kombinon Wildberries me kompaninë e reklamave Russ, u vlerësua në rreth 12.6 miliardë dollarë (9.3 miliardë paund) nga Forbes Russia në vitin 2026. /Telegrafi/