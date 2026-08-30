Pamje dramatike në Afrikën e Jugut, dy aeroplanë kalojnë vetëm pak metra mbi stadiumin e mbushur me tifozë
Një fluturim spektakolar, por njëkohësisht tejet tronditës, ka tërhequr vëmendjen e mijëra njerëzve në Cape Town, pasi dy aeroplanë pasagjerësh kaluan në lartësi jashtëzakonisht të ulët mbi stadiumin DHL, pak para fillimit të një ndeshjeje të madhe ragbi.
Ngjarja ndodhi të shtunën, përpara përballjes mes Springboks të Afrikës së Jugut dhe All Blacks të Zelandës së Re, në një stadium me kapacitet rreth 55 mijë spektatorë, transmeton Telegrafi.
Dy aeroplanët e kompanisë Airlink – një Embraer E190 dhe një E195 – kaluan mbi stadium gjatë një shfaqjeje të planifikuar ajrore, ndërsa nga çatia shpërthenin njëkohësisht edhe efekte piroteknike.
Sipas të dhënave të gjurmimit të fluturimeve, aeroplanët ndodheshin vetëm rreth 12–14 metra mbi pjesën më të lartë të stadiumit, ndërsa njëri prej tyre raportohet se mund të ketë kaluar në një distancë prej vetëm rreth 15 metrash nga çatia.
Pamjet nga kënde të ndryshme e bënë manovrën të dukej edhe më dramatike. Në një moment, aeroplani i parë ngriti hundën pasi kaloi mbi tribunat, duke bërë që pjesa e pasme e tij të afrohej dukshëm me vijën e çatisë, ndërsa aeroplani i dytë e ndiqte nga pas.
Për mijëra tifozë në stadium, momenti u shoqërua me brohoritje dhe spektakël, por në rrjetet sociale reagimet ishin të ndara.
Disa e cilësuan fluturimin si “të rrezikshëm” dhe “të panevojshëm”, duke argumentuar se një gabim i vogël mund të kishte shkaktuar një katastrofë me pasoja të jashtëzakonshme.
Të tjerë, megjithatë, e mbrojtën shfaqjen, duke e cilësuar atë si një nga momentet më spektakolare të eventit.
Kompania Airlink, e cila është partnere zyrtare e këtij turneu, hodhi poshtë shqetësimet dhe deklaroi se të dy aeroplanët fluturuan brenda kufijve të miratuar dhe të përsëritur më parë për lartësinë dhe shpejtësinë.
Kompania e përshkroi shfaqjen me tre fjalë: “Planifikim. Precizitet. Performancë”.
Fluturimet në lartësi të ulët mbi stadiume nuk janë diçka e re në Afrikën e Jugut dhe janë përdorur edhe në evente të mëdha të ragbisë, që nga finalja e Kupës së Botës në vitin 1995.
Megjithatë, pamjet e kësaj here kanë rikthyer debatin mbi kufirin mes spektaklit ajror dhe rrezikut, veçanërisht kur një aeroplan me dhjetëra pasagjerë fluturon vetëm pak metra mbi një stadium të mbushur me dhjetëra mijëra njerëz. /Telegrafi/