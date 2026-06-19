Pajisjet e vjetra iPod po rikthehen në modë falë Gjeneratës Z
iPod-i, dikur një nga pajisjet më të njohura për dëgjimin e muzikës, po përjeton një rikthim të papritur falë Gjeneratës Z. Të rinjtë po blejnë gjithnjë e më shumë modele të vjetra të iPod-it, duke i konsideruar ato si një alternativë ndaj telefonave inteligjentë dhe platformave të transmetimit të muzikës.
Ndryshe nga telefonat e mençur modernë, iPod-et nuk kanë qasje në rrjetet sociale, njoftime të vazhdueshme apo aplikacione që shpërqendrojnë përdoruesin.
Për shumë të rinj, kjo thjeshtësi është pikërisht arsyeja pse pajisja po bëhet sërish tërheqëse. Ata kërkojnë një mënyrë më të përqendruar për të dëgjuar muzikë, pa ndërprerje dhe pa ndikimin e algoritmeve.
Interesi për modelet klasike të iPod-it është rritur ndjeshëm në tregjet e pajisjeve të përdorura. Kërkimet për modele si iPod Classic dhe iPod Nano janë shtuar, ndërsa shitjet e pajisjeve të rinovuara kanë shënuar rritje vitet e fundit.
Në rrjetet sociale, veçanërisht në TikTok, përdoruesit po ndajnë video ku tregojnë koleksionet e tyre të iPod-eve ose modifikimet që u bëjnë këtyre pajisjeve, duke shtuar memorie më të madhe, bateri të reja apo lidhje Bluetooth.
Apple e ndërpreu zyrtarisht prodhimin e iPod-it në vitin 2022, pas më shumë se dy dekadash në treg. Megjithatë, pavarësisht se kompania e konsideroi produktin të mbyllur, një brez i ri përdoruesish po i jep jetë të re kësaj pajisjeje ikonike.
Për shumë pjesëtarë të Gjeneratës Z, iPod-i nuk është vetëm nostalgji, por një mënyrë për t’u shkëputur nga bota e njoftimeve të pafundme dhe për ta kthyer dëgjimin e muzikës në një përvojë më të vetëdijshme dhe personale. /Telegrafi/