Padel Zone Prishtina organizon me sukses EA7 Spring Padel Tournament
Qendra e padelit Padel Zone Prishtina ka dëshmuar edhe një herë nivelin e lartë të organizimit sportiv, duke realizuar me sukses turneun “EA7 Spring Padel Tournament”, një nga eventet më tërheqëse të këtij sezoni.
Turneu mblodhi 32 çifte (64 lojtarë), duke krijuar një atmosferë dinamike dhe konkurruese gjatë gjithë ditës. Pas ndeshjeve intensive dhe rivalitetit të fortë, në finale triumfuan Shkëlzen Llapashtica & Gent Husaj, të cilët arritën fitore ndaj dyshes Osman Reçica & Lorik Rexhepi, duke u shpallur kampionë të këtij edicioni.
Vendin e tretë dhe podiumin e Top 3 e kompletuan Edon Ymeri & Fresk Sylhasi, duke dëshmuar nivel të lartë loje dhe konkurrencë të fortë në të gjitha fazat e turneut.
Ky turne u karakterizua jo vetëm nga cilësia sportive, por edhe nga pjesëmarrja ndërkombëtare, ku përveç lojtarëve nga Kosova dhe diaspora, morën pjesë edhe përfaqësues nga vende të ndryshme si Maqedonia, Portugalia, Austria, Norvegjia, Egjipti, Danimarka dhe Zvicra. Kjo i dha eventit një dimension të veçantë dhe e ktheu atë në një pikë takimi për komunitetin ndërkombëtar të padelit.
Organizimi profesional, atmosfera sociale dhe niveli i lartë i lojës e konfirmojnë se padeli në Kosovë është në rritje të vazhdueshme, me interes gjithnjë në rritje si nga lojtarët ashtu edhe nga investitorët dhe partnerët potencialë.
“EA7 Spring Padel Tournament” në Padel Zone Prishtina nuk ishte vetëm një turne, por një tjetër dëshmi se ky sport po konsolidohet si një nga aktivitetet më të preferuara rekreative dhe konkurruese në vend.