Pa raketat e tij, Irani do të ishte “njësoj si Gaza”, thotë presidenti Pezeshkian
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, tha të martën se, pa raketat e tij, vendi i tij do të kishte përfunduar “njësoj si Gaza”, duke këmbëngulur se programi i tij balistik ishte i panegociueshëm.
“Nëse raketat që kemi për mbrojtjen tonë nuk do të ekzistonin, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara do ta kishin ‘lëruar’ Iranin njësoj si Gaza, duke mos treguar mëshirë as për të vjetrit as për të rinjtë”, tha ai gjatë një vizite në Pakistan, një ndërmjetës kyç në bisedimet midis Teheranit dhe Uashingtonit që kërkojnë një fund të përhershëm të luftës në Lindjen e Mesme.
“Ne kurrë nuk do të negociojmë me askënd, në asnjë rrethanë, kurrë, për aftësitë tona mbrojtëse”, shtoi ai.
Ndërkohë, kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif konfirmoi se marrëveshja paraprake e nënshkruar nga SHBA-të dhe Irani, së bashku me palët ndërmjetëse, nuk përmendi raketat balistike.
Teherani qëlloi qindra raketa dhe mijëra dronë drejt fqinjëve të tij të Gjirit dhe Izraelit gjatë luftës që u shkaktua nga sulmet e përbashkëta SHBA-Izrael ndaj Iranit.
Raketat e Iranit u zhvilluan fillimisht për të kompensuar mbrojtjen e tij të dobët ajrore gjatë luftës me Irakun në vitet 1980, dhe që atëherë kanë fituar vetëm rreze veprimi dhe saktësi.
Izraeli, i vendosur 1,500 kilometra (930 milje) larg Iranit, e ka parë prej kohësh programin si një kërcënim ekzistencial.
Para luftës, Shtetet e Bashkuara kishin kërkuar të përfshinin programin e raketave balistike, si dhe mbështetjen e Teheranit për përfaqësuesit e armatosur, në negociatat mbi aktivitetin bërthamor të Iranit.
Në ditët e fundit, presidenti i SHBA-së, Donald Trump dukej se e kishte zbutur qëndrimin e tij mbi çështjen e raketave.
"Po them se nëse vendet e tjera i kanë, është pak e padrejtë që ato të mos kenë disa", tha ai javën e kaluar në samitin e G7 në Francë. /Telegrafi/