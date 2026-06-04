Osmani: Vushtrria i dha Kosovës heronjtë më të mëdhenj nga Hasan Prishtina, Enver Zymeri e Afrim Bunjaku
Kandidatja për Presidente nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Vjosa Osmani, ka vazhduar fushatën e saj elektorale me një vizitë në Vushtrri, ku ka vlerësuar kontributin e figurave historike dhe të sigurisë së Kosovës.
Gjatë një tubimi me qytetarë, Osmani ka deklaruar se Vushtrria ka dhënë disa nga emrat më të rëndësishëm për historinë e vendit, duke përmendur Hasan Prishtinën si figurë të rëndësishme historike, si dhe Enver Zymerin dhe Afrim Bunjakun.
Ajo ka theksuar se këto figura përfaqësojnë sakrificën dhe kontributin për shtetin e Kosovës, duke i cilësuar si shembuj të përkushtimit ndaj vendit dhe rendit publik.
Fushata po zhvillohet në disa qytete të Kosovës, ku ajo po paraqet vizionin e saj politik dhe mesazhe për unitet institucional dhe forcim të shtetit.
Osmani, e cila ka mbajtur më parë edhe postin e Presidentes së Kosovës, mbetet një nga figurat kryesore politike në vend dhe një nga emrat kryesorë në garat elektorale të LDK-së.