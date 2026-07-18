Organizoi futjen në mënyrë të paligjshme të emigrantëve nga Greqia në Shqipëri, arrestohet 43-vjeçar afgan në Vlorë
Një 43-vjeçar afgan është vënë në pranga nga policia e Vlorës, ndërkaq arrestimi i tij ka ardhur pasi kishte organizuar futjen në mënyrë të paligjshme nga Greqia në Shqipëri të 10 emigrantëve të cilët më pas do t’i transportonte në Itali.
Rasti u zbulua pas ndërhyrjes së policisë kufitare ku emigrantët rrezikuan të mbyteshin teksa lundronin pranë ishullit të Sazanit me një gomone.
“Specialistët për Hetimin e Krimit në DVKM Vlorë, në bashkëpunim me Prokurorinë, pas hetimeve të shpejta dhe profesionale të kryera në lidhje me ngjarjen e djeshme pranë ishullit të Sazanit, arrestuan në flagrancë për veprën penale "Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve", shtetasin M. E., 43 vjeç, nga Afganistani, i cili ndodhej në gomone.
Gjithashtu, u proceduan penalisht për veprën penale ‘Kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror’, 10 shtetasit e tjerë nga Bangladeshi, Pakistani, Liberia dhe Haiti, që u gjetën në bordin e gomones”, thuhet në njoftim.
Sipas Policisë, nga veprimet e para hetimore rezultoi se shtetasi M. E., në bashkëpunim me një shtetas shqiptar ende të paidentifikuar, kishte organizuar nga Greqia futjen në mënyrë të paligjshme në Shqipëri të këtyre shtetasve, nëpërmjet kufirit me shtetin grek.
Më pas, në Seman të Fierit, ai kishte marrë gomonen e lënë në dispozicion nga shtetasi shqiptar dhe do të transportonte drejt Italisë 10 emigrantët nga vendet e treta.
Strukturat hetimore të DVKM Vlorë, në bashkëpunim me Prokurorinë, vijojnë hetimet intensive për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje, identifikimin dhe kapjen e shtetasit shqiptar të përfshirë, si dhe të personave të tjerë të implikuar në këtë tentativë për kontrabandimin e emigrantëve nga vendet e treta drejt Italisë. /Telegrafi/