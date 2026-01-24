Opozita shqiptare përfundon protestën me molotov dhe fishekzjarre, Berisha kërkon qeveri teknike
Ka përfunduar protesta kombëtare e thirrur nga Partia Demokratike, këtë të shtunë, 24 janar, por jo pa krijuar tensione dhe lëndime.
Sheshi “Dëshmorët e Kombit” u mbush nga simpatizantë të Partisë Demokratike, të cilët ishin në mbështetje të kampit blu për kërkesat e kësaj të fundit lidhur me një “qeveri teknike”.
Protesta nisi me himbin kombëtar. Fjalën e morën disa demokratë, që më pas pasoi në deklaratën e mbajtur nga kreu i PD-së, Sali Berisha.
Fillimisht Berisha ndaj një mesazh për të gjithë qytetarët.
“Të nderuar drejtues të PD-së, partive aleate, të nderuar deputetë të pranishëm në këtë protestë. Vëllezër e motra, do ta nis këtë fjalë me një mesazh, që këtë javë, të tmerruar nga protesta jonë e kaluar, mediat e qeverisë bënë gjithçka ta vendosin në harresë. Mesazhi im është ky. Sot ne jemi në kilometrin e fundit, me ndihmën e Zotit, asgjë nuk do të na ndalë drejt fitores sonë. Sot ne jemi pranë triumfit të madh. Shumëkujt triumfi mund t’i duket ende larg, kur sheh udhëkryqin në të cilin ndodhet Shqipëria. Por miqtë e mi, opozita që kemi bërë së bashku vitet e fundit ka qenë jo e lehtë.
Një kalvar maratonë e mbushur me dhunën e narkoshtetit, presione dhe izolime orvelliane ndaj nesh por dhe një qëndresë stoike. Sakrifica të dhimbshme ndaj nesh.”, tha Berisha.
Berisha gjatë fjalimit të tij përpara protestuesve u shpreh se diktaturat nuk ikin me votë, por me revolta.
“Sot shumica e shqiptarëve e ka të qartë se Edi Rama nuk ikën me votë, diktaturat nuk ikën me votë, por ato ikin, shemben, me revoltë dhe vetëm me revoltë popullore dhe ja ku jemi ne sot”, u shpreh kryedemokrati.
Ai përsëriti akuzat ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama duke thënë se “Sot shumica e shqiptarëve e ka të qartë se Edi Rama kryeson organizatën kriminale më të rrezikshme në Europë.”
Ky fjalim, pasoi me kërkesën e kryedemokratit për një qeveri teknike.
“Sonte është thirrja e madhe, është ora jonë të bashkohemi për të përmbysur këtë qeveri. Për të krijuar një qeveri teknike, për zgjedhje të reja, për interesin kombëtar, për familjen shqiptare…”, tha Berisha duke shtuar se kjo është e vetmja zgjidhje për zgjedhje të lira dhe të ndershme.
Fill pas përfundimit të fjalës së Berishës, protestuesit hodhën molotovë e fishekzjarre drejt godinës së Kryeministrisë, gjë që shkaktoi tensione, e largimi i tyre u bë vetëm përmes autobotëve me ujë dhe gazit lotsjellës nga blutë.
Këto molotovë sollën gjithashtu dhe lëndimin e disa protestuesve si dhe të disa oficerëve të cilët morën ndihmën e parë mjekësore, por nuk u raportua për dëmtime të rënda.
Protesta më pas u zhvendos nga Kryeministria përpara godinës së Parlamentit të Republikës së Shqipërisë.
Sakaq, lidhur me këto incidente, deri më tani dihet se janë shoqëruar tre protestues.
Por, shoqërimi i këtyre qytetarëve, ka sjellë dhe përplasje të disa prej figurave të Partisë Demokratike me punonjës të uniformave blu.
“O plehra. Mos i prekni çunat/ mos më prek mua! Ça të qetësohem? O plehra? Jeni çuna të rinj, por jeni plehra ta dini!”, u shpreh i tensionuar Xhaferri ndaj policëve, pas një përplasjeje mes tyre./Tv Klan