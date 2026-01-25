Operatorët ukrainas të dronëve detyrojnë ushtarin rus të dorëzohet në Kharkiv
Operatorët ukrainas të dronëve nga brigada kufitare "Pomsta" (Hakmarrja) kapën nga distanca një pushtues rus në rajonin e Kharkiv.
Shërbimi Shtetëror i Rojës Kufitare të Ukrainës publikoi një video të kapjes, raporton Ukrinform.
Operatorët e dronëve shënjestruan një strehë armike. Pas sulmit, ushtari rus i mbijetuar doli dhe sinjalizoi qëllimin e tij për t'u dorëzuar duke treguar një copë të bardhë.
Ekuipazhi i dronëve vendosi t'i kursente jetën rusit dhe ta udhëzonte atë në pozicionet ukrainase. Operacioni për të shoqëruar të burgosurin zgjati rreth tre orë, transmeton Telegrafi.
Për të ruajtur kontrollin e vazhdueshëm të rrugës, u përfshinë disa ekipe, duke mbajtur me radhë dronët në ajër dhe duke kaluar në "stafetë" e vëzhgimit.
Gjatë kalimit, rusi filloi të ngrinte dhe të hante borë. Duke e vënë re këtë, rojet kufitare hodhën një shishe me ujë dhe ngrohës kimikë për duart nga droni, në mënyrë që ai të arrinte në pikën e evakuimit. /Telegrafi/
