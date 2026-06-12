Operacion i dështuar estetik - kinezja "nuk" mund të mbyllë sytë
Një grua që nuk mund të mbyllë sytë për shkak të një operacioni të dështuar tani është e detyruar t’i paguajë kirurgut edhe dëmshpërblim për shpifje.
Sipas raportimit, një grua në Kinë iu nënshtrua një operacioni estetik për qepallat (blefaroplastikë), por ndërhyrja në një klinikë të palicencuar doli e pasuksesshme.
Pas operacionit, ajo nuk mund të mbyllte plotësisht sytë, madje as gjatë gjumit, dhe më vonë iu shfaqën komplikime serioze që kërkuan edhe ndërhyrje korrigjuese.
Gruaja e paditi kirurgun dhe klinikën, duke pretenduar se operacioni ishte bërë në mënyrë të gabuar dhe i kishte shkaktuar dëmtime të përhershme. Fillimisht ajo arriti një marrëveshje kompensimi, por sipas kushteve të saj, ajo duhej të mos fliste publikisht për rastin dhe të hiqte postimet në rrjetet sociale.
Megjithatë, pasi ajo vazhdoi të fliste për përvojën e saj në internet, gjykata vendosi që ajo kishte shkelur marrëveshjen dhe tani ajo është e detyruar t’i paguajë kirurgut rreth 400,000 juan (rreth 59 mijë dollarë) si dëmshpërblim për shpifje dhe shkelje të kontratës.
Rasti ka ngjallur reagime të shumta, pasi fillimisht ajo u konsiderua viktimë e një operacioni të dështuar, por përfundoi duke u përballur me një vendim gjyqësor kundër saj. /Telegrafi/