Opel Zafira Minivan vjen me motorin e ri 2.2 litra Multijet Evo Turbodiesel
Opel ka rikthyer Zafira-n në treg si një “furgon të madh” pas rifreskimit të vitit 2024.
Në Gjermani, versioni bazë Vivaro Kombi ofron vend për nëntë persona dhe ka një dizajn më utilitar, ndërsa modelet Zafira, duke filluar nga Edition, synojnë më shumë komoditet për familje ose shërbime transporti.
Versioni bazë Vivaro Kombi ka një gjatësi prej 4,96 metra, ndërsa Zafira mund të porositet edhe në versionin XL prej 5,33 metrash për më shumë hapësirë bagazhi.
Opel ofron tani një motor të ri 2.2-litër turbo-dizel me 180 kuaj-fuqi, të pajisur me transmetim automatik 8-shpejtësi.
Ky motor siguron 0-100 km/h në 10,6 sekonda dhe shpejtësi maksimale deri në 185 km/h.
Çmimet në Gjermani fillojnë nga 47.500 € për Vivaro Kombi, 50.000 € për Zafira Edition dhe 58.500 € për Zafira GS.
Rikthimi i dizelit tregon rëndësinë e mjeteve të transportit efikas për distanca të gjata në Evropë, veçanërisht për familje dhe operatorë transporti.
Me motorin Multijet Evo, Zafira mbetet një alternativë praktike për ata që kërkojnë kombinimin e hapësirës, komoditetit dhe eficiencës së karburantit. /Telegrafi/