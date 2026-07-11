OKB: Vendet në zhvillim shpenzojnë më shumë për shlyerjen e borxheve sesa për arsim
Shumica e vendeve në zhvillim kanë shpenzuar më pak për arsim dhe më shumë për të shlyer borxhet e jashtme gjatë vitit 2025, sipas një raporti të OKB-së.
Tim Jones, drejtor i politikave në Debt Justice, tha: “Pagesa e borxhit të vendeve është rritur ndjeshëm pas një sërë tronditjesh nga Covid, rritja e çmimeve të energjisë dhe normave të interesit, si dhe katastrofat klimatike”.
Gjithashtu, ai u shpreh se në vendet më të prekura, kjo po çon në shkurtime të shpenzimeve për shërbimet thelbësore si shëndetësia dhe arsimi.
Organizata Arsimore, Shkencore dhe Kulturore e OKB-së, UNESCO lansoi udhëzime të reja mbi shkëmbimet e borxheve në një samit global për arsimin në Paris, duke argumentuar se mekanizmi mund të ndihmojë vendet me borxhe të mëdha të ridrejtojnë burimet e pakta drejt shkollave, trajnimit të mësuesve dhe mbështetjes së studentëve.
UNESCO paralajmëroi gjithashtu se mbështetja ndërkombëtare për arsimin po zvogëlohet.
Raporti i saj i Monitorimit Global të Arsimit parashikon që ndihma globale për arsimin mund të bjerë deri në 30% midis viteve 2023 dhe 2027.
Ndihma për arsimin ra me 8% në vitin 2024 nga viti i kaluar, ndërsa financimi për arsimin bazë ra me 15%.
Vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme kanë humbur tashmë 21% të ndihmës për arsim që morën në vitin 2023, tha UNESCO.
Afganistani, Liberia, Mali dhe Nigeri kanë parë rënie prej më shumë se 40%.
“Arsimi është investimi më i fuqishëm që vendet mund të bëjnë, megjithatë ai po financohet në mënyrë sistematike në masë të vogël”, tha Drejtori i Përgjithshëm i UNESCO-s, Khaled El-Enany, duke bërë thirrje për mbështetje më të madhe politike për të rritur mjetet inovative të financimit.
Gjetjet u publikuan në Samitin Transformues të Arsimit+4, i cili po mbledh ministra, banka zhvillimi dhe organizata ndërkombëtare për të vlerësuar progresin drejt qëllimit të OKB-së për të siguruar arsim gjithëpërfshirës dhe cilësor për të gjithë deri në vitin 2030. /Telegrafi/