Ohrid SOS: E papranueshme prerja e drunjëve afër burimit të Drinit të Zi
Shoqata Ohrid SOS po reagon ndaj fotografive të publikuara që tregojnë pemë të prera dhe bimësi të shkatërruar në zonën pranë burimeve të lumit Drini i Zi në Sveti Naum, brenda zonës së mbrojtjes strikte të Parkut Kombëtar Galicica.
Ne i jemi përgjigjur Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Ministrisë së Mjedisit dhe Burimeve Natyrore, inspektorëve komunalë dhe Parkut Kombëtar Galiçicë, me një kërkesë për të kryer menjëherë një inspektim të jashtëzakonshëm dhe për të përcaktuar se kush e kreu prerjen dhe pse, nëse është marrë miratimi nga parku dhe institucionet e tjera kompetente, dhe nëse është kryer pa miratim, të zbatohen sanksionet më të rrepta kundër autorëve”, thuhet në njoftim.