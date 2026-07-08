OBRM-PDUKM: Projektet kapitale po e ndryshojnë pamjen e Maqedonisë
Maqedonia po ndërton dhe zhvillon me shpejtësi infrastrukturën e saj, thonë nga OBRM-PDUKM.
"Nuk ka asnjë pjesë të vendit ku nuk po investohet ose nuk po ndërtohet asnjë projekt kapital në infrastrukturë. Qëllimi dhe vizioni i vendosur që Maqedonia të bëhet një nyje kyçe trafiku në rajonin e Ballkanit po realizohet me ritëm të përshpejtuar. Aktivitetet ndërtimore për ndërtimin e segmentit të autostradës Shkup-Bllacë të paralajmëruar prej kohësh do të fillojnë muajin e ardhshëm, përmes të cilit Maqedonia do të ketë qasje në portet në Mal të Zi dhe Shqipëri dhe do ta lidhë atë me Kosovën fqinje.
Ndërsa për këtë autostradë u bënë vetëm premtime boshe dhe u blenë parcela toke përgjatë rrugës së planifikuar nga individë të caktuar me prejardhje të dyshimtë dhe individë të lidhur me parti të caktuara politike, qeveria e udhëhequr nga OBRM-PDUKM nënshkroi kontrata, siguroi burime financiare, zgjodhi një konsulent dhe kontraktor, dhe mbikëqyrja është në proces vlerësimi.
Po punohet intensivisht për të përfunduar plotësisht pjesën e mbetur të autostradës Ohër-Kërçovë, e cila tashmë po përpunohet në 37 kilometra të vetë segmentit, dhe pritet të vihet plotësisht në funksion në fillim të vitit 2027", thonë nga OBRM-PDUKM./Telegrafi/