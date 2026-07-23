OBRM-PDUKM: LSDM, BDI dhe Taravari po heshtin dhe po mbrojnë Valbon Limanin
Në vend të përgjigjeve të qarta dhe marrjes së përgjegjësisë për skandalin e ujit në Gostivar, publiku po dëshmon standarde të dyfishta nga LSDM, BDI dhe Taravari kur bëhet fjalë për kandidatin e tyre Valbon Limani, akuzojnë sot nga OBRM-PDUKM.
"Në të njëjtën kohë, Limani deklaroi publikisht se nuk ndien asnjë përgjegjësi, dhe ata që flasin për llogaridhënie çdo ditë, LSD, BDI dhe Taravari heshtin. Në vend që të kërkojnë përgjegjësi nga kandidati i tyre, ata zgjedhin të heshtin.
Ky është një tjetër konfirmim se për këto parti politike, parimet vlejnë vetëm kur kundërshtarët politikë duhet të sulmohen. Kur bëhet fjalë për zyrtarët e tyre, nuk ka kritika, nuk ka kërkesë për dorëheqje, nuk ka marrje përgjegjësie.
Qytetarët e Gostivarit meritojnë që e vërteta të zbulohet plotësisht dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi ta mbajnë atë, pavarësisht nga përkatësia politike. Institucionet dhe zyrtarët e zgjedhur duhet të jenë përgjegjës ndaj qytetarëve, dhe jo të mbrojtur nga interesat partiake.
Prandaj, presim që LSD, BDI dhe Taravari të deklarojnë publikisht nëse e mbështesin qëndrimin e Valbon Limanit se askush nuk duhet të mbahet përgjegjës për skandalin e ujit apo, më në fund, do të qëndrojnë në anën e qytetarëve dhe do të kërkojnë llogaridhënie.
Qytetarët meritojnë llogaridhënie, transparencë dhe zgjidhje efikase të problemeve. Ky duhet të jetë prioriteti i vetëm i të gjithë zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar", thonë nga OBRM-PDUKM./Telegrafi/