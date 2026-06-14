OBRM-PDUKM: Filipçe po vepron sikur është avokat i Bullgarisë
Filipçe dhe LSDM nuk po ofrojnë zgjidhje për Maqedoninë, por po ofrojnë lëshime të reja që mundësojnë shantazhe të reja, thonë nga OBRM-PDUKM. '
"Filipçe po vepron si avokat i Sofjes zyrtare dhe ka vënë interesat e të tjerëve para atyre maqedonase.
Ai është i fiksuar pas përfshirjes së bullgarëve në Kushtetutë, gjë që tregon se nuk ka vija të kuqe për LSDM-në kur bëhet fjalë për interesat kombëtare dhe dinjitetin e shtetit.
Ndërsa Qeveria sjell investime, hap perspektiva dhe punon për një standard më të mirë jetese, Filipçe dhe LSDM ofrojnë vetëm politika kapitullimi, servilizmi dhe përmbushjeje të axhendave të të tjerëve.
Në vend që të luftojnë për Maqedoninë, LSDM po garon se kush do të pranojë kushte dhe lëshime të reja më shpejt.
Qytetarëve u është bërë e qartë prej kohësh se përfshirja e bullgarëve në Kushtetutë nuk është fundi i kërkesave, por fillimi i një serie të re shantazhi. Kjo është arsyeja pse shumica dërrmuese e qytetarëve janë kundër hapave të tillë nën diktat dhe presion nga jashtë. Çdo paraqitje publike e Filipce dhe LSDM-së është një kujtesë pse LSDM ka humbur besimin e popullit dhe pse vazhdon të fundoset. Në Maqedoni, koha e kapitullimeve dhe politikanëve që gjunjëzohen para kërkesave të të tjerëve. Maqedonia ka nevojë liderë që qëndrojnë kokëfortë, mbrojnë identitetin, gjuhën dhe interesat shtetërore pa llogaritje dhe pa pazarllëqe. Qytetarët mbështesin politikat tona dhe i japin mbështetje të jashtëzakonshme OBRM-PDUKM-së për të luftuar me dinjitet në rrugën e integrimit të Maqedonisë në BE", thuhet në deklaratën e OBRM-PDUKM-së.