Numri i të vdekurve nga Ebola në Kongo shkon në 200, rritet frika për një epidemi masive
Numri i viktimave nga virusi Ebola ka tejkaluar shifrën 200, ndërsa infeksionet po rriten në lindje të Republikës Demokratike të Kongos, njoftoi Qendra Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC) në një përditësim.
Rastet e konfirmuara të sëmundjes kanë arritur në 875, përfshirë 202 vdekje që nga shpërthimi i shpallur më 15 maj, me një shkallë vdekshmërie prej 23%, sipas të dhënave nga Africa CDC.
Virusi po përhapet në provincat lindore Ituri, Kivu i Veriut dhe Kivu i Jugut, ndërsa Ituri përbën gati 95% të rasteve.
Ndërkohë, 19 raste, përfshirë dy vdekje, janë konfirmuar në Ugandën fqinje.
Africa CDC tha se kapacitetet e testimit dhe mbikëqyrja digjitale janë zgjeruar për të mbyllur hendekun e zbulimit.
Drejtori i përgjithshëm i Africa CDC-së, Jean Kaseya, paralajmëroi se shpërthimi mund të jetë më i rëndë se epidemia e Afrikës Perëndimore e viteve 2014–2016, e cila vrau më shumë se 11.000 persona në Guine, Liberi dhe Sierra Leone, nëse transmetimi nuk vihet shpejt nën kontroll. /AA/