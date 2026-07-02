Numri i të vdekurve në Venezuelë është të paktën 2,295, ndërsa kriza mjekësore zgjerohet
Mijëra venezuelas të zhvendosur po flenë në strehimore të mbushura me njerëz ose jashtë pa qasje në ujë të pastër mes kushteve të mjerueshme sanitare pas tërmeteve të 24 qershorit, të cilat zyrtarët thonë se vranë të paktën 2,295 persona dhe lanë më shumë se 11,000 të plagosur.
Punonjësit e ndihmës kanë paralajmëruar se pasojat e tërmeteve janë zhvilluar në një krizë të madhe mjekësore që, nëse nuk vihet shpejt nën kontroll, do të marrë më shumë jetë në ditët dhe javët në vijim.
Emergjenca ka ekspozuar mungesën kronike të mjekëve në Venezuelë, rezultat i viteve të krizës ekonomike, mungesës së fondeve dhe emigrimit, transmeton Telegrafi.
"Çështja që parashikojmë shumë afër janë infeksionet që pacientët që kanë qenë të ekspozuar ndaj katastrofës për kohën më të gjatë mund të sjellin", tha Eugenio Cova, kreu i njësisë së traumës në spitalin del Oeste Dr José Gregorio Hernández në Karakas.
"Ne kemi kaluar tashmë një periudhë traumash komplekse, e cila do të vazhdojë të ndodhë, por tani është e komplikuar nga infeksionet", shtoi ai.
Punonjësit e ndihmës paralajmërojnë gjithashtu se dëmet e mëdha në infrastrukturë mund të nxisin shpërthime sëmundjesh në komunitetet më të goditura.
“Është shumë vapë dhe ka shumë shqetësime për sëmundjet e mundshme të transmetuara nga vektorët”, tha Veronique Durroux, zëdhënësja e agjencisë humanitare të OKB-së për Amerikën Latine dhe Karaibet.
“Menaxhimi i mbeturinave është një problem. Menaxhimi i mbeturinave, kur shihni shkallën e shkatërrimit, është shumë shqetësues”, shtoi Durroux.
Shtetet e Bashkuara kishin 900 personel ushtarak në terren që nga e mërkura për të mbështetur operacionet e ndihmës dhe shpëtimit.
Ushtria ka riparuar një pistë të dëmtuar nga tërmeti në aeroportin kryesor ndërkombëtar të vendit që i shërben Karakasit për të lejuar mbërritjen e ndihmës humanitare, ndërsa ka pozicionuar asetet detare pranë bregdetit për të pritur të mbijetuarit e transportuar me aeroplan.
Një zëdhënës ushtarak konfirmoi se 100 personel të tjerë nga Departamenti i Shtetit i SHBA-së janë vendosur për të mbështetur këto operacione.
Deri më tani, administrata Trump ka premtuar 300 milionë dollarë ndihmë për Venezuelën, të kanalizuara nëpërmjet grupeve të ndihmës dhe Kombeve të Bashkuara.
Megjithatë, kjo përfaqëson vetëm një pjesë të ndihmës së kërkuar pas tërmetit, me dëme materiale nga tërmetet të vlerësuara në mbi 6.7 miliardë dollarë, sipas analizës satelitore nga Programi i Zhvillimit i OKB-së.
50 ekipe të tjera ndërkombëtare kanë mbërritur ditët e fundit për të ndihmuar në përpjekjet e kërkim-shpëtimit, përfshirë personel nga vende si Ekuadori dhe Izraeli që nuk kanë lidhje diplomatike me Venezuelën.
Pavarësisht ngushtimit të shanseve, ekipet e shpëtimit vazhdojnë të gjejnë një numër të vogël të mbijetuarish, përfshirë një fëmijë të vogël që u nxor i gjallë të martën pasi qëndroi i bllokuar për gjashtë ditë. /Telegrafi/