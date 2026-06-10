Numërohen mbi 80% e votave, Haradinaj dhe Gjini në krye të listës së AAK-së
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka vazhduar publikimin e rezultateve për kandidatët për deputetë, ndërsa deri më tani janë numëruar 2.016 nga gjithsej 2.498 vendvotime në nivel vendi, apo mbi 80% të votave.
Sipas të dhënave të përditësuara, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ardian Gjini, prin në listën e partisë me 33.858 vota.
Pas tij renditet kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj me 30.514 vota, ndërsa i treti është Daut Haradinaj me 23.052 vota.
Në mesin e kandidatëve më të votuar të AAK-së janë edhe:
Besnik Tahiri – 19.878 vota
Bekë Berisha – 16.401 vota
Burim Ramadani – 14.502 vota
Time Kadrijaj – 14.068 vota
Agim Çeku – 12.872 vota
Arber Tolaj – 12.116 vota
Albana Bytyqi – 8.126 vota
Sipas rezultateve preliminare Lëvizja Vetëvendosje prin me rreth 43 për qind,
Partia Demokratike e Kosovës është e dyta me 21 për qind,
Lidhja Demokratike e Kosovës e treta me nën 18 për qind e Aleanca e katërta me 7 për qind.
Në këto të dhëna nuk përfshihen vendvotimet me kusht, votimi i personave me nevoja të veçanta dhe votimi jashtë Kosovës, të cilat ende nuk janë numëruar.
Sipas formulës D’Hondt, në bazë të këtyre rezultateve, LVV-ja pritet të ketë 48 deputetë, PDK-ja 24, LDK-ja 20 e Aleanca 8.
Sipas KQZ-së të enjten në orën 16:00 në Qendrën e numërimit dhe rezultateve nis procesi i numërimit të fletëvotimeve nga votimi në përfaqësitë diplomatike.
Votimi fizik jashtë Kosovës është zhvilluar më 6 qershor në 30 përfaqësitë diplomatike. Nga 27,724 votues të regjistruar kanë votuar rreth 81% e tyre apo 22,414.