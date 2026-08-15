“Nuk mund t’i shikoj filmat për të rritur”: Brad Pitt zbulon çfarë e bezdis më shumë
Nuk është përmbajtja erotike ajo që e bën aktorin t’i shmangë këto filma – por aktrimi, të cilin ai e konsideron të padurueshëm
Brad Pitt foli së fundmi për filmat për të rritur në një intervistë për Esquire, duke treguar se nuk i shikon. Arsyeja që dha është mjaft e pazakontë dhe ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale.
Aktori i njohur tha se nuk mund të shijojë skenat për të rritur për shkak të aktrimit të dobët. Ai e krahasoi këtë stil aktrimi me mënyrën e ekzagjeruar të interpretimit që karakterizonte disa filma të vjetër.
“Është një nga ato gjëra që pranohen në mënyrë universale, por që në të vërtetë askujt nuk i pëlqejnë, si aktrimi i viteve ’40, kur aktoret binin të fikët. Aktrimi i dobët më çmend. Prandaj nuk mund të shikoj pornografi”, tha Pitt.
Një arsye që i habiti komentuesit
Deklarata e Pitt shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale. Disa përdorues e pritën me humor, duke komentuar se aktori thjesht po thoshte se “e kapërcen historinë”, ndërsa një tjetër bëri shaka se butoni i kthimit pas është krijuar pikërisht për raste të tilla.
Pati edhe komentues që nuk u pajtuan me vlerësimin e tij dhe pretenduan se aktrimi në filmat për të rritur është përmirësuar vitet e fundit.
Pitt foli gjithashtu për disa prej roleve të tij të së kaluarës dhe për mënyrën se si i sheh sot disa prej interpretimeve të tij, transmeton Telegrafi.
Brad Pitt foli edhe për alkoolin
Në të njëjtën intervistë, Pitt foli edhe për marrëdhënien e tij me alkoolin. Ai zbuloi se pas shtatë vitesh abstinence të plotë ka filluar sërish të pijë, por theksoi se tani është shumë më i kujdesshëm me sasinë.
“Disa herë kam qenë tepër i sigurt në vete dhe pastaj kam kuptuar: ‘Po, jo, kjo nuk është mirë për mua. Jo në sasi të mëdha.’ Mund të pi disa gota, por nuk mund të pi shumë. Duhet të jem i kujdesshëm”, tha ai.
Pitt ka folur edhe më herët për problemet e tij me alkoolin dhe për përpjekjet për të qëndruar i kthjellët. Pas ndarjes nga Angelina Jolie në vitin 2016, ai iu bashkua një programi 12-hapësh dhe ka treguar publikisht për rëndësinë e mbështetjes që mori gjatë asaj periudhe.
Në vitin 2020, Pitt falënderoi publikisht aktorin Bradley Cooper për mbështetjen që i kishte dhënë.
Biseda që ndikoi në mënyrën se si e shihte jetën
Aktori kujtoi gjithashtu periudhën e abstinencës së plotë dhe një bisedë me një mike, e cila ndikoi në mënyrën se si ai e shihte jetën.
Ajo i kishte sugjeruar se mund të shkonte në një ashram, një komunitet shpirtëror ku njerëzit mund të jetojnë më thjesht dhe të përqendrohen te praktikat shpirtërore, meditimi apo joga.
Por ajo i kishte folur edhe për pranimin e përvojave të ndryshme që sjell jeta – si momentet e mira, ashtu edhe ato të vështira.
“Kur e dëgjova këtë, mendova: ‘Do të ndaloj së menduari se ka diçka që nuk shkon me këtë’”, kujtoi Pitt. /Telegrafi/