“Nuk më interesojnë viktimat”, Mark Epstein: Vëllai im Jeffrey u vra, kam prova
Mark Epstein, vëllai i Jeffrey Epstein, tha se beson fuqimisht se vëllai i tij nuk u vetëvra në burg në vitin 2019, por u vra, dhe se ka prova që do ta dëshmojnë këtë.
Ai i bëri këto komente gjatë një interviste në emisionin Uncensored me Piers Morgan.
Mark tha se një grup patologësh po rishikojnë gjetjet e autopsisë dhe po përgatitin një raport që “do të tregojë qartë se nuk ka qenë vetëvrasje”.
Ai pyeti pse mungon video nga kamerat e sigurisë të burgut ku u gjet i vdekur Epstein dhe pse ka “fshehje e dokumentesh”, raporton dailymail.
Kur Morgan e pyeti nëse i interesoheshin viktimat e krimeve të vëllait të tij, Mark u zemërua dhe tha se “nuk më interesojnë. Ajo që më intereson është vetëm që vëllai im, kushdo dhe çfarëdo që ka qenë, u vra. Kjo është e vetmja gjë që më intereson”.
Ai pastaj ndërpreu menjëherë intervistën dhe u largua nga lidhja.
Mark gjithashtu tha se ai nuk ishte i vetëdijshëm për shumicën e zbulimeve rreth krimeve që vëllai i tij ishte akuzuar se i kishte kryer para se të vritej.
Ndryshe, Jeffrey Epstein ishte një financues i njohur që u dënua për nxitje të prostitucionit dhe u akuzua për shfrytëzim seksual të të miturave. Ai vdiq në burgun federal në New York në gusht të vitit 2019 dhe zyrtarisht u deklarua vetëvrasje, por ka pasur spekulime dhe teori që sugjerojnë të kundërtën. /Telegrafi/
