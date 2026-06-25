“Nuk kemi gisht në demonstratat në Kosovë”
Nga: Kastriot Dervishi
Në takimin e datës 3 prill 1981 me kryeministrin Mehmet Shehu dhe sekretarin e KQ të PPSh-së, Ramiz Alia, midis të tjera, për demonstratat në Kosovë duket që Tirana zyrtare ishte krejt jashtë loje dhe e painformuar. Si nxitës të demonstratave të marsit 1981 në Kosovë, Enver Hoxha mendon sovjetikët dhe lëvizje të faktorit të brendshëm atje.
Maksimumi i interesimit komunist ishte në kuadër të të drejtave të njeriut sipas kushtetutës jugosllave, gjë që e bënin më mirë organizatat ndërkombëtare dhe shtetet e tjera të botës ose rajonit. Ndërkohë, regjimi kriminal i Enver Hoxhës ishte sjellë ndaj kosovarëve në Shqipërisë edhe më keq se sa regjimi pushtues jugosllav atje.
Hoxha shprehet midis të tjerash në këtë mbledhje: “Ngjarjet në Kosovë duhet t’i analizojmë në një plan të gjerë, në radhë të parë lidhur me vendin tonë, me Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë. Ne e dimë, e këtë e dinë edhe jugosllavët që në demonstratat që po ndodhin në Kosovë, vendi ynë nuk është ndërlikuar, nuk ka gisht. Politika jonë marksiste-leniniste ka qenë dhe është për zgjerimin e marrëdhënieve me Kosovën e me viset e tjera në Jugosllavi të banuara nga shqiptarë, t’u ndihmojmë me sa të mundemi vëllezërit tanë që të rifitojnë atje sa më shumë nga të drejtat që u njeh kushtetuta jugosllave dhe të mbajnë kurdoherë gjallë e të zhvillojnë ndjenjën e kombit, gjuhën, zakonet etj., të rrisin dashurinë për Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe partinë tonë. Kjo politikë e drejtë ka dhënë rezultatet që dimë, të cilat mund t’i vlerësojmë të kënaqshme”.
“Nuk kemi gisht në demonstratat në Kosovë” telegrafi.com