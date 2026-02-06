“Nuk jam sulmues që krahasohem me Lewan, por faleminderit”, Vedat Muriqi i reagon Barcelonës
Sulmuesi Vedat Muriqi e ka falënderuar Barcelonën për krahasimin me Robert Lewandowskin, por është treguar modest duke thënë se nuk është në nivel me polakun.
Barcelona befasoi të gjithë para disa orëve kur publikoi një foto të Lewandowskit, ndërsa në mbishkrim shkroi “Lewy kundër Muriqit”.
Pra, thënë më thjeshtë, një krahasim mes dy qendërsulmuesve që kanë shënuar shumë gola këtë edicion në La Liga.
Tani, ka reaguar edhe Muriqi i cili ka deklaruar se nuk është në nivel të Lewas, por e ka falënderuar klubin katalunas për postimin.
“Janë pak sulmues që mund të garojnë me Lewy... dhe unë nuk jam një prej tyre, por faleminderit”, shkroi ai.
Hay pocos delanteros que compitan con Lewy...Y yo no soy uno de ellos 😅😂 pero gracias 🤝 https://t.co/USOIudL6Si
— Vedat Muriqi (@MuriqiVedat) February 6, 2026
Ndërkohë, edhe Mallorca e ka ripostuar postimin e Lewas duke vendosur një foto të Muriqit në stërvitje.
Kujtojmë, përballja mes Barcelonës dhe Mallorcas do të zhvillohet të shtunën me fillim prej orës 16:15./Telegrafi
Lewy vs Muriqi https://t.co/yY9indHhLc pic.twitter.com/ooDVIBLE4Z
— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 6, 2026