'Nuk e besoj' - ambasadori amerikan vë në dyshim pretendimet se Irani sulmoi gabimisht një anije
Ambasadori amerikan në OKB ka hedhur dyshime mbi një pretendim të supozuar iranian se Teherani "ka gabuar" duke synuar anijet në Ngushticën e Hormuzit këtë javë - një përshkallëzim që e shtyu Donald Trump të shpallë armëpushimin "të anuluar".
Një zyrtar amerikan të premten pretendoi se Irani pranoi në komunikimet me Uashingtonin se sulmet në fillim të javës kishin qenë një gabim, transmeton Telegrafi.
"A duhet të besojmë se disa oficerë të rinj po bëhen të pabindur dhe po qëllojnë mbi anijet, por megjithatë nuk përballen me pasoja nga një entitet i bazuar në hierarki diktatoriale si IRGC? Nuk e besoj", tha Mike Waltz në ABC.
"Ajo që po bën Irani është në shkelje të ligjit ndërkombëtar. Pavarësisht nëse je palë në ndonjë konflikt, nuk mund të fillosh të qëllosh në të gjitha drejtimet, duke sulmuar fqinjët e tu; duke sulmuar anijet civile dhe infrastrukturën civile; duke hedhur mina dhe rrugë ujore ndërkombëtare, dhe duke vepruar si regjimi i papërgjegjshëm gjenocidal që shumë e kanë akuzuar gjithmonë (Iranin) se është", shtoi ai.
Pavarësisht se tha se udhëheqja e Iranit është "jashtëzakonisht e vështirë për t'u përballur", Waltz tha se bisedimet teknike midis dy palëve vazhdojnë. /Telegrafi/