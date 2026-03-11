Real Madrid ka hedhur një hap shumë të madh drejt kualifikimit, pasi ka mposhtur bindshëm Manchester City me rezultat 3-0.

Në këtë ndeshje protagonist absolut ishte Federico Valverde me tre gola, që të tre në pjesën e parë.

Pikërisht Valverde u vlerësua si lojtari më i mirë nga SofaScore, me notën maksimale 10.

Thibaut Coutois po ashtu kishte notë të lartë, duke u vlerësuar me notën 8.4.

Lojtari më i dobë në fushë ishte Neilli O’Reilly me notën 5.5.

Notat e lojtarëve të Real Madridit dhe Man Cityt


