Notat e lojtarëve, Real Madrid 3-0 Man City: Valverde perfekt, nota maksimale
Real Madrid ka hedhur një hap shumë të madh drejt kualifikimit, pasi ka mposhtur bindshëm Manchester City me rezultat 3-0.
Në këtë ndeshje protagonist absolut ishte Federico Valverde me tre gola, që të tre në pjesën e parë.
Pikërisht Valverde u vlerësua si lojtari më i mirë nga SofaScore, me notën maksimale 10.
Thibaut Coutois po ashtu kishte notë të lartë, duke u vlerësuar me notën 8.4.
Lojtari më i dobë në fushë ishte Neilli O’Reilly me notën 5.5.
Notat e lojtarëve të Real Madridit dhe Man Cityt
