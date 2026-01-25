Notat e lojtarëve, Arsenal 2-3 Manchester United: Cunha hero, Raya dështim
Një ndeshje emocionuese dhe e mbushur me kthesa u zhvillua sot në Emirates Stadium, ku Manchester United arriti të triumfojë si mysafir 3-2 ndaj Arsenalit në një përballje dramatike të javës së 23-të të Ligës Premier.
Golat për Arsenalin u shënuan nga Lisandro Martinez (autogol) dhe Mikel Merino, por Manchester United reagoi me tre gola të bukur, të realizuar nga Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu dhe Matheus Cunha.
Pikërisht ky i fundit, i cili u fut në lojë në pjesën e dytë dhe shënoi golin e fitores, ishte më i vlerësuari nga SofaScore me notën 8.1.
Edhe Mbeumo (7.6), Dorgu (7.4) dhe Casemiro (7.0) patën paraqitje shumë të mira për Djajtë e Kuq.
Nga ana tjetër, te Arsenali vetëm Bukayo Saka (7.7) dhe Declan Rice (7.4) u vlerësuan lart, ndërsa portieri David Raya ishte më i dobëti në fushë me notën 5.1.
Notat e lojtarëve të Arsenal dhe Manchester United
/Telegrafi/