Normalizohen marrëdhëniet mes Iranit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe
Irani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndërmarrë hapa drejt normalizimit të marrëdhënieve diplomatike, pas muajsh tensionesh dhe përplasjesh që shoqëruan konfliktin rajonal.
Zhvillimi vjen si pjesë e përpjekjeve më të gjera për uljen e tensioneve në Gjirin Persik dhe rikthimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, raporton reuters.
Sipas raportimeve, ministri i Jashtëm i Emirateve, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, zhvilloi një bisedë telefonike me homologun iranian, Abbas Araqchi, ku të dyja palët diskutuan rëndësinë e forcimit të dialogut, garantimit të sigurisë detare dhe lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Biseda konsiderohet si kontakti më i rëndësishëm diplomatik mes dy vendeve që nga përshkallëzimi i konfliktit, gjatë të cilit Emiratet mbyllën ambasadën e tyre në Teheran pas sulmeve iraniane.
Tani të dyja palët po sinjalizojnë gatishmëri për të lënë pas konfrontimet dhe për të rikthyer bashkëpunimin politik dhe ekonomik.
Emiratet kanë theksuar se diplomacia mbetet rruga më e mirë për të siguruar stabilitet afatgjatë në rajon, ndërsa Irani ka shprehur interes për rivendosjen e marrëdhënieve normale me vendet e Gjirit.
Analistët vlerësojnë se ky afrim mund të ndikojë pozitivisht në sigurinë rajonale, tregtinë dhe transportin detar, veçanërisht në Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë. /Telegrafi/