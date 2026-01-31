Arsenali e ka dyfishuar epërsinë ndaj Leeds Unitedit, në sfidën e vlefshme për xhiron e 24-të në Ligën Premier.

Pas Martin Zubimendit, ishte Noni Madueke që shënoi një supergol nga rivëndja këndore.

Goditja e Madueke ishte në kënd të portës, ku u regjistrua si një autogol i Darlow, i cili në përpjekje për ta larguar e dërgoi brenda.

Për më shumë shikoni golin:



Siç qëndron situata, Arsenali ikën në shtatë pikë nga Man City në Ligën Premier, përpos nëse Leeds Utd bënë ndonjë përmbysje mahnitëse./Telegrafi

