Noni Madueke shënon supergol nga rivëndja këndore
Arsenali e ka dyfishuar epërsinë ndaj Leeds Unitedit, në sfidën e vlefshme për xhiron e 24-të në Ligën Premier.
Pas Martin Zubimendit, ishte Noni Madueke që shënoi një supergol nga rivëndja këndore.
Goditja e Madueke ishte në kënd të portës, ku u regjistrua si një autogol i Darlow, i cili në përpjekje për ta larguar e dërgoi brenda.
Për më shumë shikoni golin:
Madueke with a sublime delivery and scores straight from the corner 😳✅
2-0 Arsenal
pic.twitter.com/YcX5wqu7LX
— Arsenal Zone (@ArsenalZNE) January 31, 2026
Siç qëndron situata, Arsenali ikën në shtatë pikë nga Man City në Ligën Premier, përpos nëse Leeds Utd bënë ndonjë përmbysje mahnitëse./Telegrafi
