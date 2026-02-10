Njoftim për grumbullimin e ofertave për dhënie me qira të kioskës
Dogana e Kosovës publikon këtë ftesë me anën e të cilës i fton të gjithë të interesuarit qe të ofertojnë për marrje me qira të hapësirës se kioskës në Terminalin Doganor Hani i Elezit, sipas përshkrimit si mëposhtë.
Dhënia me qira e hapësirës për kioskë sipas çmimit fillestar të qirasë mujore prej 65.00 euro bruto për gjithsejtë 14.4 m² + 135.00 euro shtesë për shpenzime të energjisë elektrike, ujit dhe mbeturinave. Derisa pastrimi i kioskës bëhet nga ana e qiramarrësit/ofertuesit.
Mënyra e paraqitjes se ofertës:
Oferta duhet të dorëzohet në një zarf të mbyllur në mënyrë konfidenciale dhe duhet t’i përmbajë këto dëshmi:
- 1.Certifikatë e Biznesit se bashku me informatat mbi biznesin;
- 2.Deklaratë me shkrim për çmimin e ofruar, ku çmimi i ofertuar duhet të jetë mbi pragun minimal të përcaktuar;
- 3.Dëshmi me shkrim se ofertuesi mund të sigurojë se paku 1 punëtor për ofrimin e shërbimeve shitjen e produkteve në kioskë;
Kushtet e ofertimit: Të gjithë të interesuarit mund të tërheqin ftesën nga webfaqja e DK-së https://dogana.rks-gov.net/ apo në zyrën doganore në Terminalin Doganor Hani i Elezit. Oferta e nënshkruar dhe e mbyllur në zarf do të pranohen nga Dogana jo më vonë se 23.02.2026, koha 14:00, Zyra e Prokurimit, Dogana e Kosovës, adresa: Lagjja Kalabri, Rr. “Rexhep Krasniqi” 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.
Të gjithë të interesuarit mund të vizitojnë hapësirën e kioskës në terminalin doganor Hani i Elezit me datën 13.02.2026 nga ora 11:00 – 12:00.
Kriter i shpërblimit me kontratë është oferta e përgjegjshëm me çmimin më të lartë mbi pragun minimal të caktuar nga Dogana e Kosovës.
Nga ofertuesi kërkohet që të mbajë artikujt e zakonshëm dhe sipas kërkesave në kioske dhe t’i ofrojë për shitje sipas çmimeve të tregut. Sigurimi i inventarit dhe pajisjeve tjera për kioskë mbeten obligim i ofertuesit.
Ofertuesi/ qiramarrësi pas nënshkrimit te kontratës dhe para fillimit të ofrimit te shërbimeve është i obliguar qe me shpenzime te veta ta bëjë dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin e gjithë hapësirës se kioskës.
Kioska do të jetë e hapur prej orës 07.30 deri në orën 16:30 gjatë tërë javës në ditët e punës. Sipas kërkesave dhe nevojave, kioska mund me qenë e hapur edhe pas orës 16:30 deri në orën 20:00 ose 21:00.
OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA IZNAJMLJIVANJE
KIOSKA U ZAKUP
Carina Kosova objavljuje ovaj poziv kojim poziva sve zainteresovane strane čija je delatnost usluge bifea/gastronomije da dostave ponude za iznajmljivanje bifea/restorana pod zakupom na carinskom terminalu Hani i Elezit, prema sledećem opisu:
Zakup prostora za kiosk po početnoj mesečnoj ceni od 65,00 evra bruto za ukupno 14,4 m² + dodatnih 135 evra za troškove struje, vode i otpada. Čišćenje kioska obavlja zakupac/ponudač.
Način za podnošenje ponude:
Ponuda mora biti podneta u zatvorenoj koverti i mora sadržati sledeće dokaze:
- 1.Poslovni sertifikat zajedno sa poslovnim informacijama;
- 2.Pismena izjava o ponuđenoj ceni, pri čemu ponuđena cena mora biti iznad utvrđenog minimalnog praga;
- 3.Pismeni dokaz da ponuđač može da obezbedi najmanje 1 zaposlenog za pružanje usluga i prodaju proizvoda na kiosku;
Uslovi licitiranja/ponude: Sve zainteresovane strane mogu preuzeti dokumentaciju Obaveznih Tehničkih Specifikacija sa web stranice Carine Kosova: https://dogana.rks-gov.net/ili u carinskoj kancelariji na carinskom Terminalu Hani i Elezit. Potpisana i zapečaćena ponuda biće primljena od strane Carine najkasnije do 23.02.2026. godine, u 14:00 časova, Kancelarija za javne nabavke, Carina Kosova. Adresa: Naselje Kalabrija, Ul. “Rexhep Krasniqi” 10000 Priština, Republika Kosovo.
Svi zainteresovani mogu posetiti restoranski prostor na carinskom terminalu Hani i Elezit dana 13.02.2026. od 11:00 do 12:00 časova.
Kriterijum za dodelu ugovora je odgovarajuća ponuda sa najvišom cenom iznad minimalnog praga koji je odredila Carina Kosova.
Ponuđač je dužan da u kioscima ima na lageru uobičajene i potrebne artikle i da ih ponudi na prodaju po tržišnim cenama. Obezbeđivanje inventara i druge opreme za kiosk ostaje obaveza ponuđača.
Ponuđač/zakupac je, nakon potpisivanja ugovora i pre početka pružanja usluga, dužan da o svom trošku izvrši dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju celog prostora kioska.
Kiosk će biti otvoren od 07.30 do 16.30 tokom cele nedelje radnim danima. U skladu sa zahtevima i potrebama, kiosk može biti otvoren i posle 16.30 do 20.00 ili 21.00.