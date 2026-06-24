Njihuni me Skodën më të madhe të të gjitha kohërave: SUV-i i ri Peaq me shtatë vende, 400 milje rreze veprimi
Ky është Skoda Peaq. Është Skoda më e madhe dhe më e bollshme e ndërtuar ndonjëherë, e projektuar për të akomoduar disa persona, një bateri masive dhe shumë gjëra të tjera të rëndësishme në SUV.
"Ky është Peaq përfundimtar", tha Skoda. Siç i përshtatet gjësë më të madhe që ka krijuar ndonjëherë, platforma MEB e Peaq është 4.87 metra e gjatë, gjë që e bën atë pak më të shkurtër se gjëra si Disco dhe XC90.
Madje, është edhe më e madhe se Superb i shkëlqyer në distancën e rrotave. Kjo do të thotë se do të mbajë "rehatshëm" deri në shtatë të rritur, dhe në këtë formë - deri në 299 litra hapësirë bagazhi.
Zbritni rreshtin e tretë dhe zgjidhni makinën me pesë vende, dhe do të merrni 935 litra bagazh, "më shumë se çdo model tjetër i Skodës", transmeton Telegrafi.
Dhe meqenëse është një model elektrik Skoda, ka pak hapësirë edhe në pjesën e përparme të makinës, sepse burimi i energjisë ndodhet poshtë pesë ose shtatë personave që janë ulur brenda.
Shumë fuqi gjithashtu: jo më pak se "njësia me kapacitetin më të madh të çdo automjeti elektrik Skoda" nëse zgjidhni versionin e madh prej 91kWh.
Ky është i disponueshëm si 'Peaq 90' me 282 kuaj fuqi, i pari është një SUV me tërheqje të pasme me një motor të vetëm në pjesën e pasme, ndërsa i dyti ka një motor shtesë në boshtin e përparmë për "aftësi mbingarkese afatshkurtër".
RWD 90 shkon nga 0-100 kmh në 7.1 sekonda, ndërsa ai me AWD e bën këtë në 6.7 sekonda. Të dy arrijnë shpejtësinë maksimale në 180 km/orë.
Ekziston një version më i vogël me bateri 63kWh i quajtur Peaq 60, i cili është vetëm me tërheqje nga mbrapa, ofron 201 kuaj fuqi, arrin shpejtësinë nga 0-100 km/orë në 8.4 sekonda dhe arrin shpejtësinë maksimale në 150 km/orë.
Rregulla? Ka njëfarë autonomie. Modeli 60 arrin deri në 440 km, modeli RWD 90 mund të udhëtojë deri në 647 km/orë, ndërsa modeli AWD 90 pretendon se ka përshkuar 640 km/orë.
Ai do ta bëjë të gjithë këtë gjë me "një pedale" duke përdorur rigjenerimin e frenave, mund të karikojë gjëra të tjera dhe të dërgojë energji përsëri në rrjet, dhe ka një pompë nxehtësie opsionale.
Ndërsa këto shifra ju vijnë në mendje, le të shohim pamjet e Skoda Peaq. Është qartë një Skoda, sepse e thotë këtë në pjesën e përparme dhe të pasme, por është gjithashtu qartë koncepti i këndshëm Vision 7S nga viti 2022 i bërë realitet.
"E lëmuar" dhe "minimalist" është mënyra se si Skoda e përshkruan makinën, dhe është e vështirë të debatosh me këtë.
Ka një firmë të veçantë dritash "të prezantuar për herë të parë me Epiq", doreza të dyerve të sheshta dhe çatia më e madhe panoramike e fiksuar në njërën nga makinat e saj.
Skoda citon një koeficient rezistencëje prej 0.249, i bërë i mundur nga gjëra të tilla si qepenat aktivë në parakolp, perdet e ajrit, fijet e përparme, spoilerat e harkut të rrotave dhe zbukurimet aerodinamike në rrota.
Edhe fshirëset kanë lavatriçe të integruara. Shikoni më nga afër xhamin e përparmë dhe do të dalloni tre çiklistë: një shenjë e origjinës së Skoda-s. Bukur.
Natyrisht, ka shumë mundësi për të zgjedhur për ta bërë brendësinë shumë më sipas dëshirës tuaj, duke përfshirë një paketë 'Relax' që ofron sedilje të ventiluara, masazhuese, jastëkë, një tavolinë të palosshme dhe një aplikacion mirëqenieje.
Gjithashtu një sistem audio Sonos për të shkatërruar potencialisht të gjithë atë mirëqenie, kryesisht sepse është një konfigurim me 16 altoparlantë me një dalje prej 755w.
Do të vini re ekranin vertikal 13.6 inç, karikimin pa tel të telefonit dhe pajisje të tjera të brendshme që e bëjnë të lehtë për t'u përdorur.
Shumë asistencë për shoferin është gjithashtu e përfshirë, ndërsa entuziastët e SUV-ve sportivë do të jenë të kënaqur të mësojnë se ekziston një version 'SportLine' (makina blu më sipër).
Mendoni për detajet e zeza me shkëlqim, ulëset sportive, rrotat më të mëdha... gjëra të tilla.
"Peaq përfaqëson një pikë të re referimi për Skoda-n si markën tonë kryesore, duke bashkuar pikat tona të forta kryesore në një mënyrë që pasqyron se ku po shkojmë si kompani", tha shefi Klaus Zellmer.
"Ai zgjeron atraktivitetin tonë për grupe të reja klientësh, ndërsa vazhdon të ofrojë cilësitë që klientët tanë i vlerësojnë - hapësirë, praktikë dhe vlerë të fortë për paratë", shtoi ai.
Duke folur për paratë, klientët në Mbretërinë e Bashkuar do të marrin vetëm makinën e madhe me bateri - Peaq 90 - me çmime që fillojnë nga 51,980 funte për SE L, 55,130 funte për versionet 'Edition' dhe 58,280 funte për ato makina SportLine të fuqishme. /Telegrafi/