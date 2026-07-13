Një video e Motorola Edge 70 Max shfaqet përpara lansimit
Vetëm dy ditë para lansimit zyrtar, një video e Motorola Edge 70 Max është shfaqur në internet duke ofruar një pamje më të afërt të dizajnit të tij nga çdo kënd.
Ndërkohë, një set i ri i renderave me pamje zyrtare është publikuar gjithashtu, duke zbuluar telefonin në të gjitha opsionet e tij të ngjyrave.
Videoja zbulon se Motorola Edge 70 Max do të ketë një kamerë kryesore të pasme Sony LYTIA 50MP me stabilizim optik të imazhit (OIS).
Motorola ka konfirmuar tashmë se telefoni inteligjent do të ketë një panel të pasmë prej qelqi të shoqëruar me një kornizë alumini, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Here's the good look at the Motorola Edge 70 Max.#Motorola #MotorolaEdge70Max pic.twitter.com/ZWghNsXvl9
— Anvin (@ZionsAnvin) July 12, 2026
Ndërkohë, një tjetër informator ka ndarë rendera me pamje zyrtare që shfaqin Edge 70 Max në opsionet e ngjyrave Glacier Blue, Onyx Black dhe Sage Green.
Edge 70 Max do të fuqizohet nga çipseti Snapdragon 8 Gen 5, i shoqëruar me deri në 12GB RAM LPDDR5X dhe një dhomë ftohjeje me avull 5,500mm².
Ai do të ketë një bateri 7,100mAh me mbështetje për karikim me tel 90W dhe karikim magnetik pa tel 25W. Karakteristika të tjera të konfirmuara përfshijnë një ekran 144Hz me një shkëlqim maksimal prej 7,000 nit-esh.
Motorola Edge 70 Max do të zbulohet në Indi më 15 korrik. /Telegrafi/