Një tjetër vend evropian do të ndalojë rrjetet sociale për fëmijët
Norvegjia tha se do të paraqesë në parlament një projektligj deri në fund të vitit për të ndaluar fëmijët të përdorin rrjetet sociale deri në moshën 16 vjeç, duke i bërë kompanitë e teknologjisë përgjegjëse për detyrën e verifikimit të moshës.
Disa vende evropiane po kërkojnë të frenojnë përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët, pasi Australia mori drejtimin me një ndalim të parë në botë për personat nën 16 vjeç dhjetorin e kaluar.
"Po e prezantojmë këtë legjislacion sepse duam një fëmijëri ku fëmijët të jenë fëmijë", tha kryeministri Jonas Gahr Stoere në një deklaratë.
"Loja, miqësitë dhe jeta e përditshme nuk duhet të pushtohen nga algoritmet dhe ekranet. Kjo është një masë e rëndësishme për të mbrojtur jetën digjitale të fëmijëve", shtoi ai.
Qeveria nuk tha se cilat aplikacione do të ishin në shënjestër. /Telegrafi/