Norvegjia tha se do të paraqesë në parlament një projektligj deri në fund të vitit për të ndaluar fëmijët të përdorin rrjetet sociale deri në moshën 16 vjeç, duke i bërë kompanitë e teknologjisë përgjegjëse për detyrën e verifikimit të moshës.

Disa vende evropiane po kërkojnë të frenojnë përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët, pasi Australia mori drejtimin me një ndalim të parë në botë për personat nën 16 vjeç dhjetorin e kaluar.

"Po e prezantojmë këtë legjislacion sepse duam një fëmijëri ku fëmijët të jenë fëmijë", tha kryeministri Jonas Gahr Stoere në një deklaratë.

"Loja, miqësitë dhe jeta e përditshme nuk duhet të pushtohen nga algoritmet dhe ekranet. Kjo është një masë e rëndësishme për të mbrojtur jetën digjitale të fëmijëve", shtoi ai.

Qeveria nuk tha se cilat aplikacione do të ishin në shënjestër. /Telegrafi/

