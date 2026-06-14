Një tërmet i fortë 'dridh' Meksikën
Një tërmet me magnitudë 5.2 ballë të shkallës Rihter goditi shtetin e Guerreros në Meksikën jugperëndimore, pa raportime për të lënduar apo dëme të konsiderueshme.
Qendra Gjermane e Kërkimeve për Gjeoshkencat (GFZ) tha se tërmeti ndodhi në një thellësi prej 10 kilometrash në rajonin bregdetar të Paqësorit.
Meksika është e prirur ndaj aktivitetit sizmik dhe vullkanik për shkak të vendndodhjes së saj gjeologjike në kryqëzimin e disa pllakave tektonike, më së shumti Pllakës së Amerikës së Veriut, Pllakës së Paqësorit dhe Pllakës së Kokosit.
Rajoni përjeton më shumë se 90 tërmete që tejkalojnë magnitudë 4.0 të shkallës Rihter çdo vit.
Tërmeti i vitit 1985 që goditi Mexico Cityn mbetet një nga më shkatërruesit në historinë e vendit, duke regjistruar një magnitudë 8.0 dhe duke rezultuar në viktima dhe dëme të mëdha materiale. /Telegrafi/