Banorëve të Gazës u është kërkuar të gjejnë strehim ndërsa një stuhi rëre përfshiu enklavën.

Shumica e më shumë se dy milionë palestinezëve që jetojnë në enklavë janë të zhvendosur, duke jetuar në tenda ose ndërtesa të dëmtuara rëndë nga lufta me Izraelin.

Ekipet e ndihmës së shpejtë që veprojnë nën varësinë e Ministrisë së Brendshme të drejtuar nga Hamasi i paralajmëruan njerëzit të siguronin tendat e tyre për të parandaluar që ato të rrëzoheshin nga era.

Stuhitë e rërës paraqesin gjithashtu rreziqe të veçanta shëndetësore për ata me sëmundje të frymëmarrjes dhe kardiovaskulare.

Raportohet se ngjyra e pazakontë portokalli në qiell u shkaktua nga ndërveprimi i dritës së diellit me grimcat e pluhurit të bartura nga erërat e forta nga shkretëtirat egjiptiane. /Telegrafi/



Azia Nga Bota Botë