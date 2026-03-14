Një stuhi rëre përfshin Gazën, banorëve u kërkohet të gjejnë strehim
Banorëve të Gazës u është kërkuar të gjejnë strehim ndërsa një stuhi rëre përfshiu enklavën.
Shumica e më shumë se dy milionë palestinezëve që jetojnë në enklavë janë të zhvendosur, duke jetuar në tenda ose ndërtesa të dëmtuara rëndë nga lufta me Izraelin.
Ekipet e ndihmës së shpejtë që veprojnë nën varësinë e Ministrisë së Brendshme të drejtuar nga Hamasi i paralajmëruan njerëzit të siguronin tendat e tyre për të parandaluar që ato të rrëzoheshin nga era.
Stuhitë e rërës paraqesin gjithashtu rreziqe të veçanta shëndetësore për ata me sëmundje të frymëmarrjes dhe kardiovaskulare.
Raportohet se ngjyra e pazakontë portokalli në qiell u shkaktua nga ndërveprimi i dritës së diellit me grimcat e pluhurit të bartura nga erërat e forta nga shkretëtirat egjiptiane. /Telegrafi/