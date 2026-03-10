Një startup gjerman planifikon një qendër të dhënash të inteligjencës artificiale prej 30 megavatësh
Startup-i gjerman Polarise planifikon të ndërtojë një qendër të re të dhënash të inteligjencës artificiale prej 30 megavatësh që do të dyfishonte kapacitetin informatik të Gjermanisë të drejtuar nga brenda, ndërsa vendet evropiane shtyjnë përpara për të fituar më shumë kontroll mbi infrastrukturën kritike teknologjike.
Objekti, i cili do të vihet në punë në qytetin bavarez të Ambergut në mesin e vitit 2027, mund të zgjerohet përfundimisht në 120 MW, tha kompania për Reuters, përcjell Telegrafi.
Qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale në Gjermani krenoheshin me një kapacitet total prej 530 MW në fund të vitit të kaluar, sipas shifrave nga grupi lobist gjerman Bitkom.
Megjithatë, pjesa më e madhe e tyre operohej nga ofrues jo-gjermanë.
Vendet evropiane po shtyjnë përpara për më shumë kontroll sovran mbi të dhënat dhe infrastrukturën e nevojshme për inteligjencën artificiale për shkak të tensioneve globale - nga tarifat te konflikti i armatosur - si dhe rregullave të ndryshme rreth përmbajtjes online.
Megjithatë, Polarise, e cila operon 13 qendra të dhënash në Gjermani dhe jashtë vendit, nuk pranoi të jepte detaje mbi madhësinë e investimit të kërkuar.
Por një burim pranë kompanisë tha se faza e parë e projektit do të kushtojë në "diapazonin treshifror prej milion eurosh", i cili përfshin infrastrukturën kryesore, por jo vetë çipat.
Kostoja përfundimtare do të varet nga numri i çipave të kërkuar dhe llojet e tyre specifike, tha burimi. /Telegrafi/