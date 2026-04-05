Një pushim kampingu në Kroaci pothuajse përfundoi në tragjedi për një burrë nga Gjermania
Një udhëtim kampingu në ishullin kroat të Krk pothuajse përfundoi tragjikisht për një burrë nga Bavaria, Gjermani.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, makina e tij e kampingut u kap nga një erë e fortë në një urë, duke e ngritur atë dhe duke e shtyrë atë kundër kangjellave të urës.
"Isha jashtëzakonisht me fat që furgoni ishte i ngarkuar me dy motoçikleta të rënda garash; përndryshe, do të kishim rënë 70 metra", ka thënë kampisti Thomas për BILD, përcjell Telegrafi.
Në ditët e fundit, stuhi të dhunshme me erëra deri në 192 km/orë (120 mph) përfshiu bregdetin verior të Adriatikut.
Autostradat u mbyllën, shërbimet e trageteve u pezulluan dhe fluturimet u ndërprenë pak para se të zbarkonin në Dubrovnik.
Kampisti i tregoi BILD se si ndodhi incidenti i rrezikshëm në urë.
"Isha në furgon me dy qentë, dhe gruaja dhe djali im ishin pas nesh", raportoi Thomas.
Sipas tij, pas 700 kilometrash (310 milje), familja arriti në urë dhe priti atje për një orë në bllokimin e trafikut që rezultoi.
Dhe në urën e dytë “binjake”, gati 70 metra të lartë, ndodhi e paimagjinueshmja.
Një erë e fortë ere e përfshiu automjetin, duke e ngritur dhe e çuar në kangjella.
Vetëm sistemi i tërheqjes e pengoi atë të binte nga rruga.
"Dola menjëherë nga furgoni me qentë... Dera ishte hapur, gomat u ngritën 10-20 centimetra dhe ishte në rrezik të binte".
Reagimet e lanë tregtarin të habitur: “Nuk e prisja të bëhesha një sensacion në internet ndërsa isha në rrezik vdekjeprurës. Ndoshta bëra një gabim. Ura ishte e mbyllur për automjetet me rimorkio, por nuk e vura re shenjën. Talljet dhe fyerjet që mora pak më pas ishin shumë të dhimbshme”. /Telegrafi/