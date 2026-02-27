Një precedent historik - Melania Trump do të kryesojë Këshillin e Sigurimit të OKB-së
Shtëpia e Bardhë njoftoi të enjten se Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara, Melania Trump, do të udhëheqë të hënën një takim të Këshillit të Sigurimit të Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB), ndërsa SHBA‑ja merr presidencën mujore të këtij këshilli.
Në takim, Trump do të theksojë rëndësinë e arsimit si një mënyrë për të përparuar tolerancën dhe paqen globale, tha zyra e saj në një deklaratë.
Kjo do të jetë hera e parë që një Zonjë e Parë e Shteteve të Bashkuara që është në detyrë drejton një seancë të këtij këshilli me 15 anëtarë, raporton reuters.
Angazhimi i Zonjës së Parë vjen në një moment politik jashtëzakonisht interesant. Presidenti amerikan, Donald Trump ishte një nga kritikët më të zëshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) gjatë mandatit të tij të parë, shpesh duke e quajtur këtë organizatë globale me 198 anëtarë “joefektive” dhe duke kërkuar reforma të thella.
Megjithatë, Trump kohët e fundit ka zbutur retorikën e tij. Javën e kaluar, gjatë takimit të parë të “Bordit të Paqes”, iniciativës për zgjidhjen e konflikteve globale që shumë liderë botërorë e shohin me skepticizëm, duke u shqetësuar se është projektuar si zëvendësim i OKB-së, presidenti amerikan përdori tone shumë më pajtuese.
“Bordi i Paqes do të mbikëqyrë praktikisht OKB-në dhe do të sigurohet që të funksionojë siç duhet. Ne do të fuqizojmë OKB-në. Do t’u ofrojmë ndihmë financiare dhe do të sigurohemi që kapacitetet e tyre të jenë në nivel, për të qenë të sigurt që OKB-ja është e qëndrueshme”, tha Trump.
Vendimi që pikërisht Melania Trump të hapë kryesimin amerikan të Këshillit të Sigurimit shihet nga shumë analistë si pjesë e një strategjie më të gjerë të Shtëpisë së Bardhë për të përmirësuar imazhin e dëmtuar të administratës amerikane në OKB dhe për të paraqitur fuqinë diplomatike “më të butë” të SHBA-ve në skenën globale. /Telegrafi/