Një mënyrë më e zgjuar për të udhëtuar: Si funksionon RruGO
Udhëtimi nga një qytet në tjetrin nuk duhet të jetë i shtrenjtë apo i komplikuar. Në Kosovë, me rritjen e çmimeve të karburanteve, gjithnjë e më shumë njerëz po kërkojnë mënyra më të zgjuara për të kursyer dhe për të lëvizur më lehtë.
RruGO është një platformë që lidh shoferët me pasagjerët dhe e bën ndarjen e udhëtimeve të shpejtë dhe praktike.
Ideja është e thjeshtë: nëse je duke shkuar diku, për punë apo për qejf, dhe ke vende të lira në makinë, mund ta postosh udhëtimin në aplikacion. Pasagjerët mund ta gjejnë atë, të rezervojnë vendin e tyre dhe të ndajnë kostot e udhëtimit, duke e bërë gjithë eksperiencën më ekonomike për të gjithë.
Për ata që kërkojnë një udhëtim, procesi është po aq i lehtë. Mjafton të shohin opsionet e disponueshme, të zgjedhin atë që u përshtatet dhe të rezervojnë në pak sekonda direkt nga telefoni.
Një nga elementët kryesorë që e bën këtë platformë të besueshme është siguria. Përdoruesit janë të verifikuar përmes numrit të telefonit dhe identitetit, duke rritur transparencën dhe besimin mes shoferëve dhe pasagjerëve.
RruGO po sjell një mënyrë më të thjeshtë, më ekonomike dhe më fleksibile për të udhëtuar në Kosovë.
Për përdoruesit e parë, platforma po ofron edhe shpërblime të ndryshme si pjesë e rritjes së saj, duke përfshirë dhurata dhe shpërblime për ata që e përdorin aktivisht.
