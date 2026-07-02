Një lagje në Gjakovë do mbete pa ujë për disa ujë shkaku i defektit në gypin kryesor
KRU “Gjakova” ka njoftuar konsumatorët se është paraqitur një defekt në rrjetin e ujësjellësit në rrugen ”Fadil Nimani” në qytetin e Gjakovës.
Banoret e kësaj rruge do të kenë reduktime më furnizim të ujit rreth për 3-4 orë shkaku i punimeve.
Ekipet e K.R.U. "Gjakova" kanë dalë në teren dhe janë duke filluar punimet për sanimin e defektit të gypit, me qëllim të ndalimit të rrjedhjes dhe rikthimit të furnizmit normal me ujë të pijes. /Telegrafi/
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