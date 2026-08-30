Një grua britanike vritet me thikë në stacionin hekurudhor gjerman
Një grua britanike ka vdekur pasi u godit me thikë në një stacion hekurudhor në Gjermaninë jugore në orët e para të mëngjesit të së dielës, tha policia.
Gruaja 31-vjeçare u sulmua në stacionin në Rosenheim, Bavari, pak para orës 01:00, transmeton Telegrafi.
Ajo u dërgua në spital ku vdiq si pasojë e plagëve "të rënda", tha policia bavareze në një deklaratë.
Oficerët arrestuan një burrë 27-vjeçar gjerman në vendngjarje menjëherë pas incidentit. Sfondi dhe motivi i sulmit janë nën hetim, shtoi deklarata.
Policia i ka kërkuar kujtdo që mund të ketë qenë dëshmitar i "një grindjeje ose përleshjeje fizike" në stacion vonë të shtunën ose herët të dielën të kontaktojë ata.
I dyshuari, nga distrikti Fürstenfeldbruck, do të sillet para gjyqtarëve më vonë të dielën, sipas agjencisë gjermane të lajmeve DPA.
Nuk dihet nëse të dy njiheshin me njëri-tjetrin ose çfarë bënte gruaja në Bavari, raportoi gjithashtu DPA.
Rosenheim është një nga qytetet më të mëdha në Bavarinë e Sipërme dhe është një qendër hekurudhore e ngarkuar për pasagjerët që udhëtojnë drejt qyteteve austriake, përfshirë Vjenën, Salzburgun dhe Innsbruck-un.
Rosenheimer Herbstfest - një ngjarje e ngjashme me festivalin e birrës Oktoberfest - po zhvillohet aktualisht në zonë. /Telegrafi/