Një fshat ndryshe, dhitë ecin mes turistëve dhe hyjnë në restorante
Les Lindarets në Alpet Franceze është i njohur për dhitë që enden lirshëm nëpër rrugët e tij, duke tërhequr vizitorë që ushqejnë dhe bashkëveprojnë me kafshët.
Vizitorët e Les Lindarets në Alpet Franceze ndajnë rrugët me dhitë që enden lirisht nëpër fshat.
Dhitë ecin midis dyqaneve, bashkëveprojnë me turistët dhe madje përpiqen të hyjnë në restorant.
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Vendasit shpjegojnë se kafshët kanë qenë pjesë e jetës në këtë fshat të vogël në Haute-Savoie për breza me radhë, veçanërisht gjatë sezonit të kullotjes së verës.
Dhitë i përkasin një fermeri vendas i cili i çon kopetë e tij në kullotat malore nga mesi i majit deri në fund të shtatorit.
Prania e tyre është bërë një pjesë kyçe e identitetit të Les Lindarets.
Fshati ka kufizuar trafikun gjatë orëve të pikut për të ruajtur atmosferën e tij tradicionale dhe për t'u lejuar dhive të vazhdojnë të bredhin lirisht. /Telegrafi/