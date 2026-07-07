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Les Lindarets në Alpet Franceze është i njohur për dhitë që enden lirshëm nëpër rrugët e tij, duke tërhequr vizitorë që ushqejnë dhe bashkëveprojnë me kafshët.

Vizitorët e Les Lindarets në Alpet Franceze ndajnë rrugët me dhitë që enden lirisht nëpër fshat.

Dhitë ecin midis dyqaneve, bashkëveprojnë me turistët dhe madje përpiqen të hyjnë në restorant.

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Vendasit shpjegojnë se kafshët kanë qenë pjesë e jetës në këtë fshat të vogël në Haute-Savoie për breza me radhë, veçanërisht gjatë sezonit të kullotjes së verës.

Dhitë i përkasin një fermeri vendas i cili i çon kopetë e tij në kullotat malore nga mesi i majit deri në fund të shtatorit.

Prania e tyre është bërë një pjesë kyçe e identitetit të Les Lindarets.

Fshati ka kufizuar trafikun gjatë orëve të pikut për të ruajtur atmosferën e tij tradicionale dhe për t'u lejuar dhive të vazhdojnë të bredhin lirisht. /Telegrafi/

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