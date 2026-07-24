Arrëthyesi 20 metra i gjatë i qytetit të Minesotës mund të jetë më i madhi në botë
Një qytet i Minesotës po kërkon njohjen e rekordeve botërore Guinness për monumentin e tij më të ri: një arrëthyes 20 metra të lartë të quajtur Verne Patriot.
Arrëthyesi masiv, i projektuar nga artistja Katie Walgrave, u instalua së fundmi pranë periferisë së Luverne dhe u hap zyrtarisht për publikun në një ceremoni prerjeje shiriti të shtunën, transmeton Telegrafi.
Verne Patriot është pjesë e fushatës turistike të qytetit me temë arrëthyesin, e cila u miratua në vitin 2017.
Tema u frymëzua nga banorja vendase Betty Mann, 96 vjeç, e cila u bë e famshme për koleksionin e saj prej 7,554 arrëthyesish.
Mann ishte e pranishme në ceremoninë e prerjes së shiritit.
"Tani për tani, po qaj, kam lot në sy sepse jam e mbingarkuar", tha Mann për The Minnesota Star Tribune. /Telegrafi/
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