Një qytet i Minesotës po kërkon njohjen e rekordeve botërore Guinness për monumentin e tij më të ri: një arrëthyes 20 metra të lartë të quajtur Verne Patriot.

Arrëthyesi masiv, i projektuar nga artistja Katie Walgrave, u instalua së fundmi pranë periferisë së Luverne dhe u hap zyrtarisht për publikun në një ceremoni prerjeje shiriti të shtunën, transmeton Telegrafi.

Verne Patriot është pjesë e fushatës turistike të qytetit me temë arrëthyesin, e cila u miratua në vitin 2017.

Tema u frymëzua nga banorja vendase Betty Mann, 96 vjeç, e cila u bë e famshme për koleksionin e saj prej 7,554 arrëthyesish.

Mann ishte e pranishme në ceremoninë e prerjes së shiritit.

"Tani për tani, po qaj, kam lot në sy sepse jam e mbingarkuar", tha Mann për The Minnesota Star Tribune. /Telegrafi/

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