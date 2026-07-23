Qyteti zviceran do të gjobisë pronarët e qenve që nuk e shpëlajnë urinën e kafshëve të tyre
Komuna zvicerane e Chiasso-s po u kërkon pronarëve të qenve të bëjnë më shumë përpjekje dhe të pastrojnë urinën e kafshëve të tyre, si dhe depozitat e tyre më të forta, tha një zyrtar në qytet për dpa të enjten.
Urina e qenve është bërë një problem i veçantë në zonën historike të këmbësorëve me kalldrëmin e saj dhe shtyllat dalluese të ndriçimit, tha sekretari i qytetit, Umberto Balzaretti të enjten.
"Kjo zonë gjithmonë kishte nevojë për pastrim shtesë, dhe me motin e ngrohtë, ajo mban edhe erë", theksoi ai ndër tjera, transmeton Telegrafi.
Pronarët e qenve tani do të pritet të shpëlajnë çdo zonë të ndotur me ujë. Gjatë disa javëve të para, do të lëshohen paralajmërime nëse dikush kapet, por pas kësaj pronarët do të gjobiten me 100 franga (123 dollarë).
Chiasso, me një popullsi prej rreth 7,500 banorësh, ndodhet pranë kufirit italian midis liqenit Lugano dhe Liqenit Komo. Sipas këshillit vendor, atje janë të regjistruar rreth 500 qen.
"Pronarët e qenve janë të detyruar të heqin jashtëqitjet e lëngshme të kafshëve të tyre shtëpiake duke derdhur menjëherë një sasi të mjaftueshme uji mbi to për ta holluar atë dhe për të pastruar zonat e prekura", thuhet në rregullore.
Balzaretti tha se përgjigja ka qenë pozitive.
"Të paktën nuk kemi marrë asnjë ankesë zyrtare. Për këtë qëllim, kur shëtisin qentë e tyre në zona publike ose zona të aksesueshme për publikun, ata duhet të mbajnë gjithmonë me vete një shishe të vogël ose një enë tjetër të përshtatshme me ujë ", tha ai.
Megjithatë, seksionet e komenteve poshtë artikujve online në lidhje me vendimin përmbajnë edhe disa vërejtje të ashpra: "A do të na duhet së shpejti të mbledhim CO₂ që nxjerrim në mënyrë që të mund të ruhet", pyet dikush. /Telegrafi/