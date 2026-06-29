Një burrë nga Kolorado hap derën e kamionit, gjen një ari në ulësen e pasagjerit
Një kamerë sigurie në shtëpi në Kolorado ka kapur momentin kur një burrë hapi derën e kamionçinës së tij dhe u përball me një ari në ulësen e pasagjerit.
Kamera Nest e Justin Pickar në shtëpinë e tij në Steamboat Springs ka kapur momentin e takimit të Andy Kerrigan me ariun përpara shtëpisë.
Videoja tregon Kerrigan duke hapur derën e pasagjerit të kamionçinës së tij, duke zbuluar një ari brenda automjetit, transmeton Telegrafi.
Kerrigan, i cili tha se ariu me sa duket u ngjit brenda nga një dritare e hapur, vrapoi përreth pjesës së përparme të kamionçinës, por ariu nuk doli nga dera e hapur, duke zgjedhur të vazhdonte të fshihej brenda në një kërkim të dukshëm për ushqim.
Burri përfundoi duke marrë një dërrasë druri dhe duke e përdorur atë për të frikësuar ariun që ta linte automjetin. /Telegrafi/
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