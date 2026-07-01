Një boa albino u gjet duke pushuar pranë pishinës së një shtëpie në Pitsburg
Zyrtarët e kontrollit të kafshëve dhe policia u thirrën në një shtëpi në Pitsburg, SHBA - ku banorët gjetën një boa konstriktor albino duke u shtrirë pranë pishinës së tyre.
Pittsburgh Public Safely tha në mediat sociale se policia në Mount Oliver thirri Pittsburgh Animal Care & Control për ndihmë kur një banor raportoi një gjarpër të madh në oborrin e tyre.
Oficerët mbërritën për të gjetur boan albino "duke u shtrirë në tarracën e ngritur të pishinës", thuhej në postim.
Gjarpri u dërgua në Qendrën e Shpëtimit të Kafshëve të Pitsburgut, transmeton Telegrafi.
"Ndërsa është e ligjshme të kesh një boa në Pensilvani, pronarët janë përgjegjës për të siguruar që kafshët e tyre shtëpiake të jenë të mbyllura në mënyrë të sigurt. Kafshët e arratisura mund të lëndojnë veten, kafshët e tjera shtëpiake dhe madje edhe kafshët e egra vendase", shkruan zyrtarët. /Telegrafi/
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