"Një arsye tjetër për të qenë krenarë për të", kryeministri i Spanjës mbron Yamalin për flamurin palestinez
Pasi politikanët dhe zyrtarët e sportit izraelitë kritikuan ashpër yllin e Barcelonës, Lamine Yamal, për valëvitjen e flamurit palestinez gjatë festimeve të titullit në Barcelonë, kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, i doli në mbrojtje.
Në një postim në rrjetin social X, Pedro Sanchez tha se ishte krenar për yllin e Barcelonës për sjelljen e tij gjatë festimeve të titullit.
“Ata që e konsiderojnë valëvitjen e flamurit kombëtar ‘nxitje të urrejtjes’ ose kanë humbur mendjen ose janë verbuar nga turpi i tyre”, tha Sanchez.
Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es “incitar al odio”, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia.
Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2026
Ai tha gjithashtu se Yamal shprehu një mesazh që është i njohur për të gjithë në botë dhe se nuk ka asgjë të diskutueshme në lidhje me të.
"Lamine thjesht shprehu solidaritetin me Palestinën që miliona spanjollë ndiejnë. Një arsye tjetër për të qenë krenarë për të", tha kryeministri spanjoll.
Sanchez po reagonte ndaj një postimi në rrjetet sociale nga Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, i cili më herët atë mëngjes e kishte akuzuar Yamalin për nxitje të urrejtjes.
"Si Ministër i Mbrojtjes i Shtetit të Izraelit, nuk do të hesht përballë nxitjeve kundër Izraelit dhe kundër popullit hebre", shkroi Katz më parë në llogarinë e tij X.
Gjesti i Yamalit pati jehonë në Gaza, ku artistët në kampin e refugjatëve pikturuan një mural mbi rrënojat, duke e përshkruar Yamalin duke valëvitur një flamur palestinez. /Telegrafi/