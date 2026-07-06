Një amerikan fiton 1.3 milionë dollarë në të njëjtën lotari që fitoi 15 vjet më parë
Një banor i Chicagos ka fituar një xhekpot prej 1.3 milion dollarësh në Lotarinë Lucky Day, 15 vjet pasi fitoi një çmim të konsiderueshëm në të njëjtën lojë.
Fituesi, i cili dëshiroi të mbetej anonim, tha se e bleu biletën muajin e kaluar, raportoi New York Post.
Sipas Lotarisë së Illinois, bileta fituese u ble në një pikë karburanti në Oswego, dhe të pesë numrat e hedhur – 1, 13, 19, 27 dhe 35 – përputheshin me rezultatet e shortit.
Ai deklaroi se planifikon t’i përdorë paratë për të blerë një shtëpi të re për familjen, si dhe për një pension të rehatshëm për veten dhe gruan e tij.
Vëmendje e veçantë u tërhoq nga fakti se i njëjti lojtar fitoi një çmim 15 vjet më parë në të njëjtën lojë lotarie. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate